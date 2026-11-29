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फरीदकोट में राजा वड़िंग की कैप्टन अमरिंदर की टिप्पणियों पर पूर्व विधायक ढिल्लों ने रखा अपना पक्ष

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 29 Nov 2026 01:25 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 01:25 PM IST







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पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के संबंध में दिए गए बयान पर फरीदकोट के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता कुशलदीप सिंह ढिल्लों का पक्ष सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी निजी राय में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निजी टिप्पणियां करने से गुरेज करना चाहिए। ... और पढ़ें

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