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घटना का विवरण जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले वरिंदर सिंह का परिवार श्री कीरतपुर साहिब में माथा टेकने गया हुआ था। घर पर ताला लगा देख चोरों ने इसे निशाना बना लिया। चोरों ने घर के दरवाजे का कुंडा तक उखाड़ दिया और अंदर दाखिल होकर कमरों के ताले तोड़ दिए। वारदात का पता अगले दिन सुबह उस समय चला, जब परिवार का एक सदस्य घर से गाड़ी निकालने पहुंचा। घर का ताला टूटा देखकर उसने तुरंत परिवार को सूचना दी।परिवार के वापस लौटने पर घर के मुख्य गेट से लेकर अंदर के कमरों तक के ताले टूटे हुए मिले और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर से तीन गैस सिलेंडर, दो एलईडी, इन्वर्टर-बैटरी, सोने की चेन, कानों की बालियां, अंगूठियां और करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। चोरों ने वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरों की तारें भी काट दीं और डीवीआर तक अपने साथ ले गए, ताकि पुलिस को घर के अंदर की फुटेज से कोई सुराग न मिल सके।सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग वारदात के बाद पुलिस की ओर से गांव और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर जांच करने की बात कही गई थी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आसपास लगे कैमरों की फुटेज से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर संदिग्धों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।