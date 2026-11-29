{"_id":"6b0bcfa262f77dd72c0e7956","slug":"video-congress-leader-from-jaito-calls-for-opposition-to-the-proposal-to-increase-parliamentary-seats-for-regional-parties-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"जैतो के कांग्रेस नेता ने क्षेत्रीय दलों से संसदीय सीटों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के विरोध की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जैतो के कांग्रेस नेता ने क्षेत्रीय दलों से संसदीय सीटों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के विरोध की मांग

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 29 Nov 2026 01:17 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 01:17 PM IST







Link Copied



केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी किए जाने के प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस के एससी विंग के चेयरमैन गुरसेवक सिंह जैतो ने सभी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे भी इस प्रस्ताव का डटकर विरोध करें। ... और पढ़ें

विज्ञापन