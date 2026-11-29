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जैतो के कांग्रेस नेता ने क्षेत्रीय दलों से संसदीय सीटों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के विरोध की मांग
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी किए जाने के प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस के एससी विंग के चेयरमैन गुरसेवक सिंह जैतो ने सभी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे भी इस प्रस्ताव का डटकर विरोध करें।
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