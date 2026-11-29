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पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए चमकौर साहिब से विधायक डॉ. चरणजीत सिंह ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) का दामन थाम लिया है। इस राजनीतिक कदम से पंजाब में पंथक राजनीति में नई हलचल मचने की उम्मीद है।

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