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सामाजिक समरसता मंच पंजाब, जिला फिरोजपुर की ओर से श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा फाजिल्का से शुरू होकर जलालाबाद पहुंच चुकी है। यात्रा सोमवार को फिरोजपुर पहुंचेगी। यहां पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजेश खुराना ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं, विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से यात्रा के स्वागत में बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की।

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