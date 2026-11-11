{"_id":"6af3e66d55670ffa03032c19","slug":"video-faridkots-aqi-reaches-662-making-it-the-most-polluted-city-in-the-world-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"662 पहुंचा फरीदकोट का एक्यूआई, बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारों की रौनक और खेतों में जलती पराली का धुआं अब फरीदकोट का दम घोंट रहा है। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। बुधवार सुबह भी शहर और आसपास के इलाकों में आसमान धुएं की चादर से ढका नजर आया। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को खुले में सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा है। वर्तमान में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक करीब 662 पहुंचा हुआ है। प्रदूषण के इस बिगड़ते मंजर के पीछे खेतों में पराली जलाने के साथ-साथ दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी और पटाखों से निकले धुएं को प्रमुख कारण माना जा रहा है। एक दिन पहले फरीदकोट का नाम दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा। तमाम जागरूकता अभियानों और प्रशासनिक दावों के बावजूद हवा को साफ रखने की कोशिशें जमीन पर प्रभावी साबित नहीं हुई। शहर में बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता जाहिर करते हुए समाजसेवी केवल कृष्ण कटारिया ने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखना किसी एक विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि लोग अभी भी पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में इसके परिणाम और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। कटारिया के अनुसार प्रदूषित हवा का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वहीं आंखों में जलन की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि पराली जलाने और प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को रोकने में सहयोग दें।

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