पंजाब में दो बड़ी नहरी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर: 100.65 करोड़ की आएगी लागत, 90 हजार एकड़ को मिलेगा लाभ

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जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इन परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें 64.11 करोड़ रुपये की 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग परियोजना शामिल है। दूसरी परियोजना 36.54 करोड़ रुपये की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना है। मान सरकार ने भूजल स्तर में गिरावट से निपटने के लिए नहरी नेटवर्क के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है। सरकार ने प्रति 1,000 एकड़ पानी का आवंटन 2.04 क्यूसेक से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक किया है। गोयल ने कहा कि कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना उस क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी।लगभग 60 वर्ष पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से इसके मौजूदा 69,967 एकड़ कृषि कमान क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इसकी जल वहन क्षमता 154.50 क्यूसेक से बढ़कर 248.69 क्यूसेक हो जाएगी। कंक्रीट लाइनिंग से पानी का रिसाव रुकेगा और आपूर्ति भरोसेमंद होगी। इससे फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के लगभग 80 गांवों को लाभ पहुंचेगा।कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि योग्य भूमि को नहरी पानी से सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। ये क्षेत्र पहले सिंचाई के लिए पूरी तरह भूजल पर निर्भर थे। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि सरकार ने नहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। लगभग 14,000 किलोमीटर खालों का निर्माण किया गया है और 19,000 से अधिक खालों को पुनर्स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि नहरी सिंचाई का विस्तार करके हम पंजाब के कृषि भविष्य की रक्षा कर रहे हैं।