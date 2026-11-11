भाजपा पर भड़के अमन अरोड़ा: आप पंजाब अध्यक्ष ने पराली पर की माफी की मांग, कहा-पंजाब में 95 फीसदी कमी

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अरोड़ा ने बताया कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान महज 5 फीसदी था। उन्होंने इस कमी का श्रेय किसानों के सहयोग और भगवंत मान सरकार के निरंतर प्रयासों को दिया। सरकार ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं। अरोड़ा ने मांग की कि भाजपा दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर ध्यान दे। उन्होंने पंजाब के किसानों को बार-बार बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में पराली जलाने के 83,002 मामले थे। यह संख्या मौजूदा सीजन में घटकर 4,657 रह गई है, जो 2020 के मुकाबले करीब 95 फीसदी कम है।अरोड़ा ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई हैं। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के माध्यम से पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर और पराली से पेलेट बनाने वाली 78 परियोजनाएं चालू हैं।अरोड़ा ने केंद्र से धान की खरीद के लिए नकद ऋण सीमा (सीसीएल) में तत्काल बढ़ोतरी की मांग की। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा मंजूर करीब 40,000 करोड़ रुपये की सीसीएल का पूरा उपयोग हो चुका है। इस साल धान की भरपूर पैदावार हुई है, इसलिए सीमा बढ़ाना आवश्यक है।