फरीदकोट: बीकेयू पंजाब ने फसल मुआवजे और मंडियों के प्रबंधों को लेकर सरकार को घेरा

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फरीदकोट में भारतीय किसान यूनियन पंजाब के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह गिल ने हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बदले किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने गांव वांदर जटाना पहुंचकर प्रभावित क्षेत्र में फसलों के नुकसान की जानकारी ली। गिल ने बताया कि इलाके के दर्जनों गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से बासमती धान समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को इस नुकसान के कारण भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले फसल खराब होने की स्थिति में गिरदावरी से पहले मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अब तक उचित राहत नहीं मिल पाई है। गिल ने मांग की कि सरकार प्रभावित गांवों में विशेष गिरदावरी करवाकर नुकसान का आकलन करे और किसानों को जल्द मुआवजा जारी करे। उन्होंने अनाज मंडियों में प्रबंधों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दो दिन पहले हुई बारिश के कारण मंडियों में पड़ी किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने प्रशासन से फसल की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करने की मांग की।

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