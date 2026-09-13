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जलालाबाद के सिटी पुलिस थाने में जोरदार धमाका, जांच में जुटी फोरेंसिक टीम
फाजिल्का जिले की तहसील जलालाबाद स्थित सिटी पुलिस थाने में शनिवार देर रात करीब दो बजे अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज आसपास के क्षेत्र में भी सुनाई दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।
नहीं हुआ कोई जानी नुकसान
हालांकि घटना में किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है।
जानकारी के मुताबिक, विस्फोट के कारण थाने में खड़ी दो पुरानी कारों के शीशे टूट गए। घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की ओर से आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट हैंड ग्रेनेड से हुआ है।
फोरेंसिक टीम कर रही जांच
हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोट किस वजह से हुआ।
क्या बोले पुलिस अधिकारी
पुलिस अधिकारियों ने यह भी संभावना जताई है कि किसी पुरानी कार की बैटरी में खराबी के कारण भी धमाका हो सकता है।
पुलिस अधिकारियों ने जलालाबाद के लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है। जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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