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गढ़शंकर: कर्मचारियों-पेंशनरों का सरकार पर हल्ला बोल, रौड़ी के आवास तक पहुंचा विशाल रोष मार्च, कर्मचारियों-पेंशनरों ने काले झंडों के साथ निकाली रैली
पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को लागू न किए जाने तथा कर्मचारियों के खिलाफ कथित प्रचार के विरोध में पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर्स सांझा फ्रंट और सांझा कर्मचारी मंच पंजाब की संयुक्त तालमेल कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को गढ़शंकर में कर्मचारियों और पेंशनरों विशाल रोष मार्च निकाला । जिला होशियारपुर और नवांशहर से बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं पेंशनर इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
प्रदर्शनकारी गढ़शंकर बस स्टैंड से मार्च करते हुए डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी के निवास तक पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के झंडों के साथ काले झंडे भी थे। कई कर्मचारियों व पेंशनरों ने काली पगड़ियां और काली पट्टियां बांधीं, जबकि महिला कर्मचारियों ने काली चुन्नियां लेकर सरकार के प्रति रोष जताया।
प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब के कन्वीनर-कम-कोऑर्डिनेटर सतीश राणा, शिव कुमार तिवाड़ी, माखन सिंह वाहिदपुरी, अमरीक सिंह, कुलवरण सिंह, सुरिंदर कुमार पुंआरी, अनुरिध मोदगिल, जैल सिंह, संजीव कुमार, जसवीर तलवाड़ा, सुखदेव डानसीवाल, निर्मल सिंह होशियारपुर, कमलजीत कौर और शकुंतला देवी सहित अन्य नेताओं ने किया। मिड-डे मील, आंगनवाड़ी और आशा वर्करों ने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में भाग लिया।
बकाया डीए और पुरानी पेंशन बहाली की उठी मांग
तालमेल कमेटी के नेताओं कुलदीप सिंह दौड़का, कुलविंदर सिंह अटवाल, विजय कुमार, मुकेश कुमार, राम किशन पली झिक्की, सोम लाल थोपीया, इंदरसुखदीप सिंह ओडरा, मनजीत सिंह दसूहा, बिक्रमजीत सिंह, नरेंद्र अजनोहा, अमरजीत सिंह, जसविंदर औजला, अमृतपाल सिंह, जतिंदर सोनी, मदन लाल सैनी और नरेंद्र सिंह गोली ने कहा कि सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों की जायज मांगों को बिना देरी पूरा करे।
उन्होंने बकाया *18 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्तें जारी करने, पेंशन संशोधन **2.59 के गुणांक* से करने तथा *पुरानी पेंशन योजना बहाल* करने की मांग की। अनरिवाइज्ड श्रेणियों के वेतन में भी 2.59 के गुणांक से संशोधन करने की मांग रखी गई।
नेताओं ने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, मानदेय एवं इंसेंटिव वर्करों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने, काटे गए भत्ते बहाल करने और एसीपी योजना को दोबारा लागू करने की मांग की।
## वेतन आयोग और टैक्स को लेकर भी सरकार पर निशाना
प्रदर्शनकारियों ने 15 जनवरी 2015 के मूल वेतन पर नियुक्ति संबंधी पत्र, 17 जुलाई 2020 के केंद्रीय वेतन स्केल लागू करने संबंधी पत्र तथा 12 जून 2025 के संशोधित सर्विस रूल्स के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की।
इसके अलावा नए कर्मचारियों को पंजाब के वेतन स्केल देने, विकास के नाम पर कर्मचारियों व पेंशनरों से वसूले जा रहे *200 रुपये मासिक टैक्स को वापस लेने* तथा छठे वेतन आयोग के बकाये का एकमुश्त भुगतान करने की मांग भी उठाई गई।
नेताओं ने 2011 में लागू उच्च ग्रेड पे बहाल करने, मेडिकल भत्ता बढ़ाकर *2,000 रुपये प्रतिमाह* करने, जनवरी 2016 से वेतन एवं पेंशन संशोधन के समय 125 प्रतिशत महंगाई भत्ते को आधार बनाने तथा सातवें पंजाब वेतन आयोग का तत्काल गठन करने की मांग की।
इसके साथ ही कैशलेस हेल्थ स्कीम सभी कर्मचारियों एवं पेंशनरों पर लागू करने, डैथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को केंद्र की तर्ज पर *25 लाख रुपये* करने और अदालतों द्वारा कर्मचारियों व पेंशनरों के पक्ष में दिए गए फैसलों को सभी पर लागू करने की मांग भी की गई।
सरकार की कथित दमनकारी नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित
प्रदर्शनकारियों ने एक प्रस्ताव पारित कर पंजाब सरकार की कथित दमनकारी नीति की कड़ी निंदा की। नेताओं ने दिड़बा के गुलजार सिंह की मौत से पहले दिए गए बयान के आधार पर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में वित्त मंत्री हरपाल चीमा का नाम एफआईआर में शामिल करने की मांग की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले मोहनजीत शेरों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी उठाई गई।
डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने लिया मांग पत्र
प्रदर्शन के दौरान डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी प्रदर्शनकारियों के धरने में पहुंचे और कर्मचारी-पेंशनर संगठनों से मांग पत्र प्राप्त किया। इस दौरान सतीश राणा ने पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे कथित गुमराहकुन प्रचार की निंदा करते हुए कर्मचारियों एवं पेंशनरों की विभिन्न मांगों को विस्तार से सामने रखा।
नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगों के संबंध में जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारियों और पेंशनरों को अपना संघर्ष और तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
इस अवसर पर बलवीर सिंह खानपुरी, हंसराज गढ़शंकर, माखन सिंह लंगेरि, विनय कुमार, जसविंदर सिंह, मनजीत सिंह दसूहा, जरनैल सिंह, अवतार लाल, मनजीत सिंह बाबा, चंद्रशेखर, नरेंद्र भारटा, सोम लाल थोपीया, सोहन सिंह बलाचौर, नरेंद्र सिंह गोराया, मनजीत बंगा, बलजीत सिंह महिमोवाल, गुरप्रीत सिंह, जसवीर सिंह, मणि राम, प्रवेश कुमार, कर्नैल सिंह राहों, देश राज बजो, कमलदेव, जगदीश बलाचौर, परमिंदर पाल सिंह, गुरदयाल मान, जुझार सहूंगड़ा, नंद लाल भंगल, राज कुमार जाडली, मदन लाल, इंदरजीत कौर, राजविंदर कौर नागरा, रशपाल कौर, किसान नेता दर्शन सिंह मट्टू, गुरनेक सिंह भज्जल, हरमेश ढेसी, कुलविंदर चाहल, कुलभूषण कुमार, रामजी चौहान, बलवंत राम, मोहिंदर सिंह बड्ढों और महां सिंह रौड़ी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं पेंशनर मौजूद रहे।
फोटो कैप्शन : शहर में प्रदर्शन करते कर्मचारी व पेंशनर और डिप्टी सपीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी के घर के बाहर प्रदर्शन दौरान डिप्टी सपीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी पहुँच क्र प्रदर्शन स्थल में बैठे हुए और सतीश राणा कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों के बारे में जानकारी देते हुए तथा उपस्थित मुलाजम व पेंशनर।
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