फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Farmers' anger erupts over the power crisis in Moga; they block highways at four locations in the district.

मोगा: बिजली संकट को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, जिले में चार जगाओ पर किया हाइवे जाम

Sat, 12 Sep 2026 07:19 PM IST
मयूर शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Sat, 12 Sep 2026 07:19 PM IST
सार

मोगा जिले में खेतों के लिए पूरी बिजली सप्लाई नहीं मिलने के विरोध में शनिवार को अलग-अलग किसान यूनियनों ने जिले के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कई प्रमुख मार्गों और हाईवे को जाम कर दिया। 

विज्ञापन
Farmers' anger erupts over the power crisis in Moga; they block highways at four locations in the district.
बाघापुराना के मुख्य चौक पर किसानों ने दिया धरना - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोगा जिले में खेतों के लिए पूरी बिजली सप्लाई नहीं मिलने के विरोध में शनिवार को अलग-अलग किसान यूनियनों ने जिले के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कई प्रमुख मार्गों और हाईवे को जाम कर दिया। बाघापुराना के मुख्य चौक में किसानों ने धरना देकर यातायात बंद किया। वहीं निहाल सिंह वाला के मुख्य चौक पर भी किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम की। अजीतवाल में पावर ग्रिड के पास फिरोजपुर-लुधियाना रोड पर किसानों ने धरना देकर मार्ग को बंद कर दिया। धर्मकोट क्षेत्र के कडियाल में पावर ग्रिड के बाहर भी किसानों ने रोष प्रदर्शन किया।
विज्ञापन


इसके अलावा समालसर के पास मोगा-कोटकपूरा रोड पर किसानों ने धरना देकर यातायात बाधित किया। मोगा में पावर कट को लेकर किसान से लेकर आम जनता परेशान हे। पिछले दिन भी कई जगाओ पर किसानों ने बिजली की मांगो को लेकर रोड जाम किया था बिजली विभाग के अधिकारियों ने दो दिन में बिजली की समस्या का हल होने का आश्वासन दिया था पर कोई सुधार नहीं हुआ गुस्से में किसान आज फिर सड़क पर उतरे हे।
विज्ञापन




किसानों का कहना है कि इस समय धान की फसल को पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन खेतों के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं मिल रही। कभी बिजली आती है तो कभी कट लग जाता है। ऐसे में किसानों के लिए धान की फसल को समय पर पानी देना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से खेतों को 8 घंटे बिजली सप्लाई देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। किसानों को लगातार बिजली कटों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


धरने पर बैठे किसानों की मुख्य मांग है कि खेतों के लिए लगातार 8 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए, ताकि धान की फसल को समय पर पानी मिल सके और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। बार बार अधिकारियों ने झूठे आश्वासन दिलाकर देकर धरना उठा देते थे पर अब बिजली पूरा नहीं मिलने पर अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठे रहेंगे ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed