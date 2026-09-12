मोगा: बिजली संकट को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, जिले में चार जगाओ पर किया हाइवे जाम

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इसके अलावा समालसर के पास मोगा-कोटकपूरा रोड पर किसानों ने धरना देकर यातायात बाधित किया। मोगा में पावर कट को लेकर किसान से लेकर आम जनता परेशान हे। पिछले दिन भी कई जगाओ पर किसानों ने बिजली की मांगो को लेकर रोड जाम किया था बिजली विभाग के अधिकारियों ने दो दिन में बिजली की समस्या का हल होने का आश्वासन दिया था पर कोई सुधार नहीं हुआ गुस्से में किसान आज फिर सड़क पर उतरे हे।किसानों का कहना है कि इस समय धान की फसल को पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन खेतों के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं मिल रही। कभी बिजली आती है तो कभी कट लग जाता है। ऐसे में किसानों के लिए धान की फसल को समय पर पानी देना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से खेतों को 8 घंटे बिजली सप्लाई देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। किसानों को लगातार बिजली कटों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है।धरने पर बैठे किसानों की मुख्य मांग है कि खेतों के लिए लगातार 8 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए, ताकि धान की फसल को समय पर पानी मिल सके और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। बार बार अधिकारियों ने झूठे आश्वासन दिलाकर देकर धरना उठा देते थे पर अब बिजली पूरा नहीं मिलने पर अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठे रहेंगे ।