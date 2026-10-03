{"_id":"6ac0a406c2ba0a949101416f","slug":"video-body-of-six-year-old-boy-found-in-faridkot-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में मिला छह साल के बच्चे का शव, डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट में मिला छह साल के बच्चे का शव, डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने दी जानकारी

शाहिल शर्मा

Updated Sat, 03 Oct 2026 12:13 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 12:13 PM IST







Link Copied



थाना सदर के गांव टहिणा के पास रजवाहे में करीब छह वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्चे के हाथ-पैर बारीक लोहे की तार से बंधे हुए थे, जिसके चलते पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन