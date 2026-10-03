एल्डेको ग्रीन्स में स्वच्छता अभियान: सांसद संत सीचेवाल ने लिया भाग, महिलाओं और बच्चों की सराही भूमिका

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संत सीचेवाल ने एल्डेको ग्रीन्स के निवासियों की सामूहिक भावना की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि जहां महिलाएं आगे आ जाती हैं, वहां सकारात्मक बदलाव संभव हो जाता है। उन्होंने महक जिंदल, श्वेता गोपाल, सुनीता पॉल, रुचि पुरी, कंचन, इंदू बत्रा, सपना तुली समेत अभियान से जुड़ी सभी महिलाओं का धन्यवाद किया और कहा कि एल्डेको ग्रीन्स को हरा-भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए महिलाओं का इस तरह आगे आना प्रेरणादायक पहल है।कार्यक्रम में एल्डेको पुस्तकालय टीम की भूमिका भी सराही गई।पुस्तकालय टीम ने बच्चों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बच्चों ने स्वच्छ भारत और स्वच्छ पर्यावरण को लेकर अपनी कल्पनाशीलता और जागरूकता का परिचय दिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले बच्चों सहित अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।संत सीचेवाल ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में सफाई और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी पैदा करने का यह तरीका लंबे समय तक असर छोड़ता है। संबोधन से पहले सोसाइटी के सदस्यों, महिलाओं और बच्चों ने परिसर में स्वच्छता रैली निकाली। इसके बाद सभी ने मिलकर सोसाइटी में सफाई अभियान चलाया। संत सीचेवाल ने इस स्वैच्छिक प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जब नागरिक अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, तभी वास्तव में साफ-सुथरे और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को अपने आसपास सफाई रखने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई।