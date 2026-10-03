गुरुहरसहाए की मंडी पंजेके उताड़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने जसवंत सिंह, गर्मजोशी से हुई ताजपोशी

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फिरोजपुर के विधानसभा हलका गुरुहरसहाए में आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जसवंत सिंह रिंकू को मंडी पंजेके उताड़ मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके ताजपोशी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हलका विधायक फौजा सिंह सरारी, विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन हरजिंदर सिंह , पंजाब बीसी कमीशन के चेयरमैन मलकीत थिंद, चेयरमैन समिंदर खिंडा तथा राय सिख भलाई बोर्ड पंजाब के चेयरमैन प्रकाश सिंह वड़वाल सहित बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त चेयरमैन जसवंत सिंह सोढ़ी को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाकर बधाई दी। समारोह में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति उनकी सेवाओं की सराहना भी की।

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