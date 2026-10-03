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मुल्लांपुर में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग: आई-20 में सवार युवक की मौत, वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार

Sat, 03 Oct 2026 12:23 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब) Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 12:23 PM IST
सार

लुधियाना के मुल्लांपुर में एक कार पर शुक्रवार देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस वारदात में युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक जान बचाकर भाग गया। 

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Young boy shot dead in Mullanpur Ludhiana
मुल्लांपुर में कार पर फायरिंग - फोटो : संवाद

विस्तार
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मुल्लांपुर इलाके में शुक्रवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव खंजरवाल से माजरी की ओर जाने वाले रास्ते पर सफेद रंग की आई-20 कार में सवार दो युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद बेकाबू हुई कार सड़क किनारे खंभे से जा टकराई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
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मृतक की पहचान गांव भुंदड़ी निवासी लाडी खान के रूप में हुई है। उसके साथ कार में बैठे माजरी निवासी रोहित उर्फ बिल्ला ने अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी किस कारण से हमला करने पहुंचे थे, इसका अभी आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है।
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वरना कार में आए थे हमलावर
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आई-20 कार में सवार युवकों का पीछा कर रहे हमलावर कथित तौर पर वरना कार में सवार थे। रास्ते में उन्होंने आई-20 कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। फायरिंग के बाद आरोपी खंजरवाल-माजरी की ओर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल को सुरक्षित कर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी।
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पुरानी रंजिश और गैंगवार के एंगल पर भी जांच
पुलिस इस वारदात को कई पहलुओं से जोड़कर जांच कर रही है। पुरानी रंजिश और गैंगवार से जुड़े एंगल को भी जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने और ठोस साक्ष्य सामने आने से पहले हमले की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस मृतक और उसके साथ मौजूद युवक के आपराधिक एवं सामाजिक संपर्कों, पुरानी दुश्मनी, हालिया विवादों तथा घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है।

सीसीटीवी से हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश
हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के रास्तों और संभावित निकास मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात से पहले और बाद में वरना कार किस दिशा में गई और उसमें कितने लोग सवार थे। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियार, वाहन और हमलावरों की पहचान से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
 

फॉरेंसिक और साइबर टीमें भी जांच में जुटीं
मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम, साइबर सेल और अन्य तकनीकी टीमों को जांच में लगाया गया है। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस फायरिंग की दिशा, गोलियों के निशान, कार की स्थिति और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है। बताया जा रहा है कि सीआईए स्टाफ और एंटी गैंगस्टर स्क्वाड भी मामले में जांच में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संदिग्धों की पहचान और उनकी गतिविधियों के संबंध में पुलिस अलग-अलग स्तर पर जानकारी जुटा रही है।

एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता कर रहे निगरानी
मामले की गंभीरता को देखते हुए लुधियाना ग्रामीण के एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की विभिन्न टीमें वारदात से जुड़े हर संभावित पहलू की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस मृतक के परिजनों और घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही, वारदात से पहले दोनों युवकों की गतिविधियों और उनके संपर्क में रहे लोगों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जा रही है।

शव कब्जे में लेकर जांच जारी
पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और अन्य जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। वारदात के पीछे वास्तविक कारण और हमलावरों की पहचान जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 
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