मुल्लांपुर में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग: आई-20 में सवार युवक की मौत, वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार

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मृतक की पहचान गांव भुंदड़ी निवासी लाडी खान के रूप में हुई है। उसके साथ कार में बैठे माजरी निवासी रोहित उर्फ बिल्ला ने अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी किस कारण से हमला करने पहुंचे थे, इसका अभी आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आई-20 कार में सवार युवकों का पीछा कर रहे हमलावर कथित तौर पर वरना कार में सवार थे। रास्ते में उन्होंने आई-20 कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। फायरिंग के बाद आरोपी खंजरवाल-माजरी की ओर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल को सुरक्षित कर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी।पुलिस इस वारदात को कई पहलुओं से जोड़कर जांच कर रही है। पुरानी रंजिश और गैंगवार से जुड़े एंगल को भी जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने और ठोस साक्ष्य सामने आने से पहले हमले की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस मृतक और उसके साथ मौजूद युवक के आपराधिक एवं सामाजिक संपर्कों, पुरानी दुश्मनी, हालिया विवादों तथा घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है।हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के रास्तों और संभावित निकास मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात से पहले और बाद में वरना कार किस दिशा में गई और उसमें कितने लोग सवार थे। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियार, वाहन और हमलावरों की पहचान से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।