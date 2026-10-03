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सऊदी अरब में नंगल के गुरप्रीत सिंह को फांसी की सजा, परिवार ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार

Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: Published by: Chandra Prakash Neeraj Updated Sat, 03 Oct 2026 12:27 PM IST







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पंजाब के नंगल के लोअर पट्टी गांव निवासी गुरप्रीत सिंह को सऊदी अरब की अदालत ने कथित नशा तस्करी के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। गुरप्रीत करीब चार साल पहले रोजगार के लिए मस्कट गया था और ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करता था। करीब दो साल पहले उसे गिरफ्तार किया गया था। अब परिवार ने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर गुरप्रीत को बचाने की अपील की है। ... और पढ़ें

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