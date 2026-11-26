{"_id":"6b0836057643d1f65a029625","slug":"video-bank-employees-motorcycle-stolen-from-outside-hdfc-bank-in-kotkapura-incident-captured-on-cctv-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोटकपूरा में एचडीएफसी बैंक के बाहर से बैंक कर्मचारी का मोटरसाइकिल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के मोगा रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के बाहर से बैंक कर्मचारी का मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात बुधवार शाम करीब साढ़े 6 बजे की है जिसकी तस्वीरें बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, कोटकपूरा निवासी अनमोल एचडीएफसी बैंक में कर्मचारी है। बुधवार को वह रोजाना की तरह अपना हीरो होंडा डीलक्स मोटरसाइकिल बैंक के बाहर खड़ा करके ड्यूटी पर अंदर चला गया। शाम को किसी काम से जब वह बैंक से बाहर आया तो उसका मोटरसाइकिल वहां से गायब था। आसपास तलाश करने के बावजूद मोटरसाइकिल का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बैंक के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि शाम करीब 6:30 बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बैंक कर्मचारी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की पहचान करने के प्रयास कर रही है।

... और पढ़ें