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फरीदकोट में बीए की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, पिता की शिकायत पर अज्ञात पर केस दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 06:37 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:37 PM IST
BA student commits suicide by hanging herself in Faridkot.
फरीदकोट के मोहल्ला सेठियां में एक कॉलेज छात्रा ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अदिति के रूप में हुई है, जो बलजिंदरा कॉलेज फरीदकोट में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। घटना एक दिन पहले सोमवार दोपहर की है। पुलिस ने उसके पिता अनिल जैन के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में अनिल जैन ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जिनमें एक शादीशुदा है। उनकी दूसरी बेटी अदिति पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। उसने परिवार को बताया था कि कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। सोमवार को दोपहर करीब एक बजे अदिति कॉलेज से घर लौटी और अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद जब परिवार ने उसे आवाज लगाई तो वह कमरे से बाहर नहीं आई। परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो अदिति ने चुन्नी के सहारे पंखे से फंदा लगाया हुआ था। इसके बाद उसे नीचे उतारा गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। जांच अधिकारी एएसआई गुरदित्त सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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