भाजपा कार्यकर्ता अजय कुमार ने इसे राजनीतिक रंजिश का परिणाम बताया है, जबकि पुलिस इसे पुरानी लड़ाई मान रही है। अजय कुमार के अनुसार, वह वॉर्ड में भाजपा उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता ने राजनीतिक रंजिश के चलते उसके परिवार पर हमला किया।अजय कुमार ने बताया कि बीते दिन उसका भाई घर की छत पर टहल रहा था। इसी दौरान मनोज कुमार ने उसे बातचीत के बहाने बुलाया। इसके बाद मनोज ने चाकू से वार करने शुरू कर दिए। हमले के दौरान बचाव की कोशिश में चार और छह साल के बच्चे भी चाकू लगने से घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं।

पटियाला नगर निगम चुनाव के माहौल के बीच वार्ड नंबर-1 में आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े में चाकू चलने की जानकारी है। इस कथित जानलेवा चाकू हमले में एक परिवार के सदस्यों समेत चार और छह साल के दो छोटे बच्चे घायल हो गए।

अजय कुमार का आरोप है कि पुलिस हमलावर को ले गई थी, लेकिन बाद में बिना ठोस कार्रवाई किए छोड़ दिया गया। घायलों का सरकारी राजिंदरा अस्पताल में उपचार चल रहा है। मॉडल टाउन चौकी प्रभारी गुरमीत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका है। करीब एक महीने पहले हुई लड़ाई के बाद दोनों ने आपसी समझौता कर लिया था।



बीती रात फिर पड़ोसियों के बीच बहस और झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि घायलों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जयइंद्र कौर घायलों का हाल जानने राजिंदरा अस्पताल पहुंची। जयइंद्र कौर ने सत्ताधारी दल पर चुनाव के दौरान कथित तौर पर धक्केशाही करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, राजनीतिक रंजिश में छोटे बच्चों को निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयइंद्र कौर ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की।

