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कोटकपूरा में संत फ्रांसिस असीसी की जयंती को समर्पित सर्वधर्म शांति एवं एकता मार्च निकाला
सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च कोटकपूरा की ओर से शांति के दूत संत फ्रांसिस असीसी की 800वीं जयंती को समर्पित सर्वधर्म शांति एवं एकता मार्च निकाला गया। इसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और संतों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विश्व शांति तथा आपसी भाईचारे की कामना की। मार्च की शुरुआत सिविल अस्पताल से हुई। शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरता हुआ यह मार्च कैथोलिक चर्च में संपन्न हुआ। इस दौरान लोगों को शांति, सद्भावना और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च के फादर जॉन तेजाने ने कहा कि मार्च का मुख्य उद्देश्य संत फ्रांसिस असीसी की शिक्षाओं को याद करते हुए विश्व शांति का संदेश फैलाना है। इसके साथ ही लोगों को भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के लोगों को मिल-जुलकर प्रयास करने चाहिए। गुरुद्वारा पातशाही दसवीं से पहुंचे प्रतिनिधि गुरप्रीत सिंह ने कहा कि धर्म मानवता, आपसी प्रेम और भाईचारे की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की ओर से विभिन्न धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल होकर सांझीवालता का संदेश दिया जाता है। उन्होंने कैथोलिक चर्च की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता की दिशा में सराहनीय प्रयास बताया।
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