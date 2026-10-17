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स्थापना दिवस पर कपूरथला की साइंस सिटी में लगाया रक्तदान शिविर
पुष्पा गुजराल साइंस सिटी द्वारा अपने 29वें स्थापना दिवस पर एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर का उद्देश्य आम लोगों को अपनी इच्छा से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना और रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करना था, ताकि जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों सहित 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान करके इस नेक काम में अपना योगदान दिया।
इस मौके पर पुष्पा गुजराल साइंस सिटी के डायरेक्टर डॉ. राजेश ग्रोवर ने कहा कि मानवता की सेवा के लिए रक्तदान एक महादान है। उन्होंने कहा कि शिविर में दिया गया रक्त दुर्घटना में घायल लोगों, इलाज के दौरान ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों और बच्चों को जन्म देने वाली माताओं की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। यह उनके लिए वरदान साबित होता है। उन्होंने सभी स्वस्थ और सक्षम लोगों से रक्तदान करके मानवता की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि रक्तदान से दया, दूसरों की देखभाल और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने जैसे अच्छे गुणों को बढ़ावा मिलता है।
इस अवसर पर रक्तदान करने वालों का धन्यवाद करते हुए साइंस सिटी के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. मोनीश सोइन ने लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा दिया गया रक्त जरूरतमंद लोगों की जान बचाने में बहुत मददगार साबित होता है।
यह शिविर सिविल अस्पताल, कपूरथला के डॉक्टरों और मेडिकल विशेषज्ञों की टीम के सहयोग से लगाया गया। मेडिकल टीम ने रक्तदान की प्रक्रिया के दौरान सभी जरूरी सावधानियों और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया।
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