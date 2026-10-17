कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का पंजाब दाैरा: मोगा और जगराओं में कत्ल किए गए तीन लोगों के परिवारों से मिलेंगे
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा/लुधियाना Published by: Nivedita Updated Sat, 17 Oct 2026 09:34 AM IST
सार
जून 2023 में ज्वेलर्स मालिक परमिंदर सिंह बिक्की की हत्या हुई थी। सचिन पायलट सबसे पहले उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान एवं गांव के नंबरदार बलजिंदर सिंह बल्ली के परिवार से मिलेंगे।
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विस्तार
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट आज करीब 11 बजे मोगा पहुंचेंगे। वह 2023 में हुई दो हत्याओं के मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर उनके साथ दुख साझा करेंगे।
जून 2023 में ज्वेलर्स मालिक परमिंदर सिंह बिक्की की हत्या हुई थी। सचिन पायलट सबसे पहले उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान एवं गांव के नंबरदार बलजिंदर सिंह बल्ली के परिवार से मिलेंगे। बलजिंदर सिंह बल्ली की 18 सितंबर 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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जून 2023 में ज्वेलर्स मालिक परमिंदर सिंह बिक्की की हत्या हुई थी। सचिन पायलट सबसे पहले उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान एवं गांव के नंबरदार बलजिंदर सिंह बल्ली के परिवार से मिलेंगे। बलजिंदर सिंह बल्ली की 18 सितंबर 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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गिद्दड़विंडी में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल के परिवार से मिलेंगे सचिन पायलट
कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट आज जगराओं के नजदीक सिधवां बेट के गांव गिद्दड़विंडी में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह के घर पहुंचेंगे। यहां वह तेजपाल सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उनके साथ दुख साझा करेंगे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। इस दौरान जगराओं के हलका इंचार्ज एवं पूर्व विधायक जगतार सिंह जग्गा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद सचिन पायलट भैणी साहिब जाएंगे।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पंजाब में जिन परिवारों ने हत्या की घटनाओं में अपने परिजनों को खोया है, सचिन पायलट उन परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनका गिद्दड़विंडी पहुंचने का कार्यक्रम है।
एसएसपी कार्यालय से महज 250 मीटर दूर हुई थी हत्या
गौरतलब है कि पिछले साल 31 अक्टूबर को जगराओं में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोपहर करीब 2:50 बजे एसएसपी कार्यालय से महज 250 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने तेजपाल सिंह की छाती में गोली मार दी थी। इस वारदात ने इलाके में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे।
सचिन पायलट के दौरे के दौरान पूर्व विधायक जगतार सिंह जग्गा के अलावा कांग्रेस नेता करनजीत सोनी गालिब, ब्लॉक प्रधान नवदीप सिंह गरेवाल, मनी गर्ग समेत कई कांग्रेसी नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है।
कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट आज जगराओं के नजदीक सिधवां बेट के गांव गिद्दड़विंडी में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह के घर पहुंचेंगे। यहां वह तेजपाल सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उनके साथ दुख साझा करेंगे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। इस दौरान जगराओं के हलका इंचार्ज एवं पूर्व विधायक जगतार सिंह जग्गा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद सचिन पायलट भैणी साहिब जाएंगे।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पंजाब में जिन परिवारों ने हत्या की घटनाओं में अपने परिजनों को खोया है, सचिन पायलट उन परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनका गिद्दड़विंडी पहुंचने का कार्यक्रम है।
एसएसपी कार्यालय से महज 250 मीटर दूर हुई थी हत्या
गौरतलब है कि पिछले साल 31 अक्टूबर को जगराओं में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोपहर करीब 2:50 बजे एसएसपी कार्यालय से महज 250 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने तेजपाल सिंह की छाती में गोली मार दी थी। इस वारदात ने इलाके में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे।
सचिन पायलट के दौरे के दौरान पूर्व विधायक जगतार सिंह जग्गा के अलावा कांग्रेस नेता करनजीत सोनी गालिब, ब्लॉक प्रधान नवदीप सिंह गरेवाल, मनी गर्ग समेत कई कांग्रेसी नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है।