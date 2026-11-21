{"_id":"6b018c791a6ddb3a78019ddf","slug":"video-a-grand-war-memorial-will-be-built-at-hussainiwala-in-punjab-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हुसैनीवाला बॉर्डर पर बन रहा वार मेमोरियल, पर्यटकों के लिए होगा आकर्षण का केंद्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हुसैनीवाला बॉर्डर स्थित शहीदी स्मारक के नजदीक भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1965 और 1971 के युद्धों की यादों को संजोने के लिए वार मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा यहां शिक्षा पार्क और झील भी बनाई जा रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हुसैनीवाला बॉर्डर पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान बनाएगा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

... और पढ़ें