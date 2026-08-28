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चंडीगढ़ के हनुमत धाम में 32 फीट ऊंचे हनुमान जी को बांधी गई 12 फुट की राखी

चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 12:05 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 12:05 PM IST







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चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित हनुमत धाम में 32 फीट ऊंचे हनुमान जी को 12 फुट की राखी बांधी गई।

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