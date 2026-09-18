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पंजाब में गरमाई सियासत: पंजाब में राघव चड्ढा और संदीप पाठक पर फेंके गए अंडे, आप बोली- यहां नहीं चलेगी नौटंकी

Fri, 18 Sep 2026 10:49 PM IST
विकास कुमार आईएएनएस, चंडीगढ़
आईएएनएस, चंडीगढ़ Published by: विकास कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 10:49 PM IST
सार

'आप' का कहना है कि पंजाब को नशे की समस्या में धकेलने के लिए भाजपा की राजनीति जिम्मेदार है और पंजाब के लोग अब इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Eggs thrown at Raghav Chadha and Sandeep Pathak in Punjab AAP says antics not work here
राघव चड्ढा और संदीप पाठक की गाड़ी पर फेंके गए अंडे - फोटो : Twitter/aap punjab

विस्तार
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आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच पंजाब में सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करके बड़ा दावा कर दिया। 

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'यहां नहीं चलेगी नौटंकी'
पार्टी ने लिखा, "भाजपा की नौटंकी यात्रा को पंजाब की जनता ने आईना दिखा दिया। नौटंकी यात्रा के लिए पंजाब पहुंचे राघव चड्ढा और संदीप पाठक का लोगों ने अंडे फेंककर विरोध किया। पंजाब की जनता ने साफ कर दिया है, पंजाब को नशे की दलदल में पहुंचाने वाली भाजपा की गंदी राजनीति और नौटंकी यहां नहीं चलेगी।"

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पंजाब में राजनीति तेज
'आप' के इस पोस्ट के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा द्वारा निकाली जा रही यात्रा को पंजाब की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और लोग खुद इसका विरोध कर रहे हैं। इस घटना को पार्टी ने जनता की नाराजगी के तौर पर पेश किया है।

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'पंजाब में नशे के लिए भाजपा जिम्मेदार'
'आप' का कहना है कि पंजाब को नशे की समस्या में धकेलने के लिए भाजपा की राजनीति जिम्मेदार है और पंजाब के लोग अब इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न ही इस बात की स्वतंत्र पुष्टि हो सकी है कि अंडे फेंकने की घटना वास्तव में हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो इसके पीछे कौन लोग थे।

भाजपा चला रही जनसंपर्क यात्रा
बता दें कि पंजाब में पिछले कुछ समय से सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। भाजपा अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार यात्राएं और जनसंपर्क अभियान चला रही है, जबकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भाजपा पर पंजाब के मुद्दों को लेकर हमलावर है। नशा पंजाब में एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है और सभी दल एक-दूसरे पर इसे लेकर आरोप लगाते रहे हैं।

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