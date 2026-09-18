पंजाब में गरमाई सियासत: पंजाब में राघव चड्ढा और संदीप पाठक पर फेंके गए अंडे, आप बोली- यहां नहीं चलेगी नौटंकी

'पंजाब में नशे के लिए भाजपा जिम्मेदार'

'आप' का कहना है कि पंजाब को नशे की समस्या में धकेलने के लिए भाजपा की राजनीति जिम्मेदार है और पंजाब के लोग अब इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न ही इस बात की स्वतंत्र पुष्टि हो सकी है कि अंडे फेंकने की घटना वास्तव में हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो इसके पीछे कौन लोग थे।