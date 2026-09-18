विद्यार्थियों के सफर को मिली ‘सेवा’ की रफ्तार, पांच स्कूलों को 10 बसें भेंट

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संत बाबा ईश्वर सिंह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल, प्रत्येक स्कूल को मिली दो-दो बसें; संगत के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प जगराओं। मोगा रोड स्थित गुरुद्वारा नानकसर कलेरा से संबंधित संत बाबा ईश्वर सिंह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय सेवा पहल की गई। ट्रस्ट के अधीन विभिन्न जिलों में संचालित पांच स्कूलों को विद्यार्थियों के आवागमन के लिए कुल 10 बसें भेंट की गईं। प्रत्येक स्कूल को दो-दो बसें प्रदान की गई हैं। बसें सौंपने के लिए शुक्रवार सुबह गुरुद्वारा नानकसर साहिब स्थित संत बाबा कुंदन सिंह बाग में विशेष समागम आयोजित किया गया। धार्मिक वातावरण में आयोजित समागम के दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष संत बाबा गुरजीत सिंह नानकसर वालों ने अरदास की। अरदास उपरांत संगत की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधकों को ‘बोले सो निहाल’ के जयकारों के बीच बसों की चाबियां सौंपी गईं। इस अवसर पर संत बाबा गुरजीत सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से स्कूलों को बसें प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की जरूरतों और विद्यार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखना ट्रस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। संगत के सहयोग से जारी रहेंगे सेवा कार्य संत बाबा गुरजीत सिंह ने कहा कि ट्रस्ट के अधीन चल रहे स्कूलों के प्रिंसिपलों और प्रबंधकों की ओर से समय-समय पर जिन सुविधाओं की आवश्यकता बताई जाएगी, उन्हें पूरा करने के लिए भविष्य में भी हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने इस सेवा में सहयोग देने वाली देश-विदेश की संगत का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि संगत के सहयोग से ही ट्रस्ट शिक्षा और विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े सेवा कार्य लगातार आगे बढ़ा रहा है। ट्रस्ट के अधीन संचालित पांच स्कूलों में बाबा ईश्वर सिंह पब्लिक स्कूल कटियां वाली, बाबा ईश्वर सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल लुधियाना, बाबा ईश्वर सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मुहर मंदिर, बाबा ईश्वर सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल अमृतसर तथा बाबा ईश्वर सिंह-बाबा कुंदन सिंह पब्लिक स्कूल झोरड़ां शामिल हैं। प्रिंसिपलों ने जताया आभार समागम के बाद स्कूलों के प्रिंसिपलों प्रिंसिपल परविंदर सिंह चीमा, प्रिंसिपल हरप्रीत सिंह, प्रिंसिपल राजवीर कौर तथा प्रिंसिपल हरजिंदर तिवारी सहित स्कूल प्रबंधकों ने संत बाबा गुरजीत सिंह और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बसों की सुविधा मिलने से विद्यार्थियों के आवागमन को और अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी सुविधा मिलेगी और स्कूल तक सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाने में सहायता होगी। समागम के दौरान एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रधान परमजीत सिंह चाहल, सदस्य भाई बलजीत सिंह, भाई जसवीर सिंह, गुरपिंदर सिंह और रमनदीप सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। ट्रस्ट की ओर से भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प दोहराया गया।

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