{"_id":"6aeacdc59a289e7cc106f3c2","slug":"supreme-court-takes-strict-action-against-stubble-burning-asks-punjab-haryana-governments-for-accountability-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब-हरियाणा सरकारों से मांगा कार्रवाई का हिसाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। इस दौरान प्रदूषण के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जिनमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं भी शामिल हैं। धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से निकलने वाला धुआं आसपास के क्षेत्रों की हवा को प्रभावित करता है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में देखने को मिलता है। इस गंभीर समस्या को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। अदालत का जोर इस बात पर है कि प्रदूषण रोकने के लिए केवल योजनाएं और दिशा-निर्देश बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए।

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