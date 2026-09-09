{"_id":"6aa0fd0e6c08df9b1303fb74","slug":"punjab-politics-warring-alleges-that-the-government-is-continuously-taking-loans-and-is-exploiting-punjab-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Punjab Politics: राजा वड़िंग का आरोप- सरकार लगातार ले रही कर्ज, पंजाब के शोषण का दावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार पर लगातार कर्ज लेने को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक के बाद एक कर्ज ले रही है और अब बैंकों से कर्ज मिलने में परेशानी के चलते निजी वित्त कंपनियों का सहारा लिया जा रहा है। राजा वड़िंग ने दावा किया कि हाल ही में जीएमएडीए और पीएसपीसीएल के जरिए करीब 340 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस तरह कर्ज लेने की स्थिति पहले कभी नहीं बनी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बैंकों ने सरकार को कर्ज देना बंद कर दिया है, जिसके बाद निजी वित्त कंपनियों से कर्ज लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि पंजाब का आर्थिक शोषण हो रहा है। राजा वड़िंग ने यह भी दावा किया कि इस प्रक्रिया में गुजरात की किसी कंपनी के शामिल होने की उन्हें जानकारी मिली है। उन्होंने आशंका जताई कि संभव है कि चुनाव प्रचार के लिए गुजरात की किसी कंपनी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा हो। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों को लेकर कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया।





... और पढ़ें