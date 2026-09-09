{"_id":"6aa140f426052131970c7f0b","slug":"video-shiromani-akali-dal-holds-punjab-bachao-rally-in-mogas-dharamkot-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा के धर्मकोट में शिरोमणि अकाली दल ने की ‘पंजाब बचाओ’ रैली, आप पर बोला जमकर हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा के धर्मकोट स्थित दाना मंडी में शिरोमणि अकाली दल की ओर से ‘पंजाब बचाओ’ रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किया। रैली में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस दौरान मोगा जिले की समूह वरिष्ठ लीडरशिप भी मौजूद रही। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे। रैली में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर लेते हुए कहा कि भगवंत मान चुटकुले सुनाकर लोगों को हंसाते हुए मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज वही हंसते-हंसते पूरे पंजाब को रुलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान का सपना मुख्यमंत्री बनना था और वह सपना पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की कोशिश नहीं की।

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