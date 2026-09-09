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पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी तेज: चन्नी-वड़िंग के शक्ति प्रदर्शन के बीच सचिन पायलट की चुनौती
पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद दो धड़ों में बंटे कांग्रेसियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन तेज कर दिया है। खासकर पूर्व सीएम एवं सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। दोनों नेता नए प्रभारी और हाईकमान को प्रदेश में अपने-अपने धड़े का दम दिखाने में जुटे हैं। दूसरी ओर, नए महासचिव प्रभारी सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर उनसे पंजाब कांग्रेस के मौजूदा हालात पर सलाह ली है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रहे मतभेद के चलते भले ही हाईकमान ने प्रभारी भूपेश बघेल को पंजाब की जिम्मेदारी से हटा दिया है, मगर कांग्रेसियों की गुटबाजी अभी भी कायम है। नतीजतन, दोनों धड़ों के बड़े नेताओं की राह अलग-अलग दिख रही है। इसी के चलते पूर्व सीएम चन्नी ने 07 सितंबर को जालंधर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हल्द्वानी कार्यक्रम के बाद मंच के कथित ‘शुद्धिकरण’ के विरोध में राज्यस्तरीय प्रदर्शन किया। पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत चन्नी गुट के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे मगर प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने चन्नी के साथ मंच साझा नहीं किया। इससे पहले 28 अगस्त को रखड़ पुण्या के मेले में भी पूर्व सीएम चन्नी ने अमृतसर स्थित बाबा बकाला में सियासी मंच सजाया था, मगर वहां भी प्रदेशाध्यक्ष वड़िंग और उनके धड़े के नेता नदारद थे।
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