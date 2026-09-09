फरीदकोट में सड़क पर सीवरेज के पानी से परेशान ग्रामीणों का ट्रैक्टर मार्च, विधायक के आवास के बाहर किया प्रदर्शन

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फरीदकोट में गांव किलानौ को जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी खड़े रहने और पानी से टूटी सड़क की समस्या को लेकर विभिन्न गांवों के लोगों द्वारा बीती 18 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से समस्या का समाधान न किए जाने के रोष में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला और नगर काउंसिल कार्यालय और विधायक गुरदित्त सिंह सेखों के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे तीखा संघर्ष करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों के अनुसार, गांव किलानौ को जाने वाली सड़क पर नगर काउंसिल का निकासी नाला ओवरफ्लो होकर सीवरेज का पानी सड़क पर फैला रहा है। पानी जमा रहने के कारण सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बार-बार मांग उठाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कौमी किसान यूनियन के जिला प्रधान गुरमीत सिंह किलानौ ने कहा कि इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कुछ समय पहले भी धरना-प्रदर्शन किया था। उस समय अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान करवाने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन धरने के बावजूद प्रशासन और संबंधित अधिकारी ग्रामीणों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और विधायक गुरदित्त सिंह सेखों भी समस्या के प्रति आंखें मूंद कर बैठे है। बुधवार को ग्रामीणों ने सांकेतिक तौर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला और विधायक के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

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