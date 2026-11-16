{"_id":"6afadc97c20a9c5f410f38f8","slug":"pakistan-connection-exposed-woman-youth-arrested-from-gurdaspur-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा, गुरदासपुर से महिला-युवक गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट की जांच में कथित तौर पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। राजस्थान एटीएस और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के गुरदासपुर से एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस साजिश के तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों और आईएसआई से जुड़े होने की आशंका है। आरोपियों के कब्जे से विदेशी पिस्तौल, कारतूस और नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। वहीं, गिरफ्तार युवक के परिवार ने मामले में चौंकाने वाला दावा किया है। परिवार का कहना है कि युवक को प्रेम संबंधों में फंसाकर कथित तौर पर इस साजिश का हिस्सा बनाया गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और ब्लास्ट से जुड़े अन्य लोगों तथा साजिश के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।



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