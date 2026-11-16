फरीदकोट में आप कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दिखाए काले झंडे, दलित विरोधी होने का लगाया आरोप

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फरीदकोट में सोमवार को जवानी संभाल साइकिल यात्रा के तहत पहुंचे कांग्रेस नेता व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी की नेता एडवोकेट सरबजीत कौर ने किया। इस मौके पर एडवोकेट सरबजीत कौर ने आरोप लगाया कि खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का असली चेहरा दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि दलित नेता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वीरेंद्र सिंह ढिल्लों के मामले में चन्नी ने चुप्पी साध रखी है।

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