पंजाब के शिक्षकों का प्रदर्शन: मुख्यमंत्री भगवंत मान के गांव में तनाव, पुलिस ने किया बल प्रयोग

लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे पंजाब के शिक्षकों ने सोमवार को पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए। स्टेट नेता हरजिंदर सिंह, रमेश्वर राय और दविंदर सिंह के नेतृत्व में कड़े सुरक्षा प्रबंधों को धता बताते हुए प्रदर्शनकारी शिक्षक मुख्यमंत्री के पैतृक गांव सतौज स्थित उनके आवास के बिल्कुल सामने जा पहुंचे। आवास के बाहर जोरदार नारेबाजी और घेराव की कोशिश के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया।

जानकारी के अनुसार, शिक्षक संगठनों के नेता और कार्यकर्ता अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सतौज गांव और मुख्यमंत्री के आवास की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात कर मजबूत बैरिकेडिंग की थी। बावजूद इसके, प्रदर्शनकारी पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ने में कामयाब रहे।

नारेबाजी के बीच मची अफरा-तफरी

मुख्यमंत्री के घर के बाहर बड़ी संख्या में शिक्षकों के एकत्रित होने और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू करने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थिति को नियंत्रित करने और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। अचानक बल प्रयोग से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। शिक्षक नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई और सरकार के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की है।



वादाखिलाफी का आरोप, संघर्ष तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि मौजूदा सरकार चुनाव से पहले उनकी सभी जायज मांगों को पूरा करने के बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि आज भी उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने और पुलिस की लाठियां खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यूनियन नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक यह संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा।