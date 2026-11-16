पंजाब: संदिग्ध हालात में खून से लथपथ मिला हेड कांस्टेबल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मान कौर बाईपास के पास पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। कांस्टेबल की पहचान विनोद कुमार पुत्र सरदारी लाल निवासी कृष्णा नगर गुरदासपुर के रूप में हुई है। वह पठानकोट में पुलिस विभाग के वायरलेस विंग में तैनात थे। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या की है।

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हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या गोली लगने की पुष्टि नहीं की है। जानकारी के अनुसार, विनोद कुमार इन दिनों फिल्लौर में ट्रेनिंग पर गए हुए थे। गत रविवार शाम ट्रेनिंग से लौटते समय उन्होंने अपने भाई को फोन कर बताया कि वह मान कौर बाईपास के पास खड़े हैं और उन्हें वहां से घर ले जाएं। भाई जब बताए गए स्थान पर पहुंचा तो विनोद वहां नहीं मिले।इसके बाद परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की। रात करीब एक बजे तलाश के दौरान रास्ते में विनोद कुमार का शव खून से लथपथ हालत में मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात हमलावर ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया।