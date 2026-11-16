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पंजाब: संदिग्ध हालात में खून से लथपथ मिला हेड कांस्टेबल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Mon, 16 Nov 2026 03:32 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, गुरदासपुर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरदासपुर (पंजाब) Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 03:32 PM IST
सार

पंजाब के गुरदासपुर में एक हे़ड कांस्टेबल का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे यह शव मिला है। परिजनों ने गोली मारकर हत्या की आशंका जताई है। 

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Head constable body found under suspicious circumstances
विनोद कुमार, मृतक हेडकांस्टेबल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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मान कौर बाईपास के पास पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। कांस्टेबल की पहचान विनोद कुमार पुत्र सरदारी लाल निवासी कृष्णा नगर गुरदासपुर के रूप में हुई है। वह पठानकोट में पुलिस विभाग के वायरलेस विंग में तैनात थे। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या की है। 

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हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या गोली लगने की पुष्टि नहीं की है। जानकारी के अनुसार, विनोद कुमार इन दिनों फिल्लौर में ट्रेनिंग पर गए हुए थे। गत रविवार शाम ट्रेनिंग से लौटते समय उन्होंने अपने भाई को फोन कर बताया कि वह मान कौर बाईपास के पास खड़े हैं और उन्हें वहां से घर ले जाएं। भाई जब बताए गए स्थान पर पहुंचा तो विनोद वहां नहीं मिले। 
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इसके बाद परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की। रात करीब एक बजे तलाश के दौरान रास्ते में विनोद कुमार का शव खून से लथपथ हालत में मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात हमलावर ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया।
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गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य ने बताया कि परिवार की ओर से गोली लगने की आशंका जताई गई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

दो मासूम बेटों के सिर से उठा पिता का साया
विनोद कुमार अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बेटों को छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा राघव नौ साल का है, जबकि छोटा बेटा प्रिंस महज पांच साल का है। उनके पिता सरदारी लाल का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में 70 वर्षीय बुजुर्ग मां कुंती देवी भी हैं। पत्नी प्रीति लखविंदर कौर गृहिणी हैं। परिवार की आर्थिक और घरेलू जिम्मेदारियां मुख्य रूप से विनोद कुमार ही संभाल रहे थे। उनकी संदिग्ध मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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