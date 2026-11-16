Chd-Punjab Big News: बंदूक की नोक पर लूटी कार, हेड कांस्टेबल की संदिग्ध मौत; शिक्षकों का प्रदर्शन

सीएम मान के गांव में शिक्षकों का प्रदर्शन

लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे पंजाब के शिक्षकों ने सोमवार को पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए। स्टेट नेता हरजिंदर सिंह, रमेश्वर राय और दविंदर सिंह के नेतृत्व में कड़े सुरक्षा प्रबंधों को धता बताते हुए प्रदर्शनकारी शिक्षक मुख्यमंत्री के पैतृक गांव सतौज स्थित उनके आवास के बिल्कुल सामने जा पहुंचे। आवास के बाहर जोरदार नारेबाजी और घेराव की कोशिश के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। पढ़ें पूरी खबर