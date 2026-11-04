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अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ईडी की रेड, भाजपा में जाने के दबाव का पार्टी ने लगाया आरोप
ईडी ने बुधवार को मोगा में सरकारी जमीन के अधिग्रहण में हुए कथित घोटाले और सार्वजनिक धन के गबन के सिलसिले में पंजाब भर में सात ठिकानों पर छापेमारी की। मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक और पार्टी की पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के दोनों आवासों पर भी छापे मारे गए।
ईडी की टीमें सुबह करीब 6 बजे ही पहुंच गई थीं। यह कार्रवाई 2027 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हुई है, जिसके लिए आप ने पहले ही उन्हें मोगा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़ इकाई मोगा में सरकारी और संस्थागत संपत्तियों के फर्जी तरीके से अधिग्रहण और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में छापेमारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 754ए के लिए अधिग्रहित सरकारी जमीन के फर्जी म्यूटेशन और मुआवजे के गलत वितरण को लेकर जून 2024 में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया था।
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