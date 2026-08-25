{"_id":"6a8d3d80195397f766089d17","slug":"channi-pargat-singh-lashed-out-at-officers-in-jalandhar-disha-committee-meeting-know-more-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर दिशा समिति बैठक में चन्नी-परगट सिंह अफसरों पर बरसे, जानिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिशा समिति की बैठक में उपायुक्त वरजीत वालिया और पुलिस आयुक्त सतिंदर सिंह के न पहुंचने पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उनके सवालों से डर गए थे और सरकार ने उन्हें भगा दिया। चन्नी ने कहा कि शहर के मुद्दों पर बुलाई गई बैठक में अधिकारी अनुपस्थित रहे। उन्हें बताया गया कि अधिकारी किसी काम से बाहर हैं। उन्होंने इसे अहम बैठक बताया और कहा कि उनके साथ बात करने के लिए छोटे अधिकारियों को भेजा गया। चन्नी ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी सोमवार को होने वाली अगली बैठक में भी नहीं आते हैं, तो वह स्पीकर को पत्र लिखेंगे और यह मुद्दा संसद में उठाएंगे।

... और पढ़ें