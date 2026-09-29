{"_id":"6abb754c1b807b4bf30ec5a5","slug":"bittu-and-jassi-face-off-over-drug-abuse-in-punjab-sparking-a-new-debate-over-honey-singh-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब में नशे पर बिट्टू-जस्सी आमने-सामने, हनी सिंह को लेकर छिड़ी नई बहस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में नशा अब केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है। यह राजनीति, समाज और पंजाबी संगीत की दुनिया के बीच एक बड़ी बहस बन चुका है। इसी बहस के बीच भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू और मशहूर पंजाबी गायक जसबीर जस्सी आमने-सामने आ गए हैं। बिट्टू ने गायकों से नशे और हथियारों का महिमामंडन करने वाले गीतों से दूरी बनाने की अपील की। जस्सी ने पलटवार करते हुए सरकार के नशा विरोधी अभियान में शामिल चेहरों पर सवाल उठाया। यह बयानबाजी भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दौरान हुई है। भाजपा ने 18 सितंबर से यह यात्रा शुरू की है। यह यात्रा राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। 13 दिन के इस अभियान का समापन 30 सितंबर को जालंधर में होना है। भाजपा का उद्देश्य नशे के खिलाफ जागरूकता को जन आंदोलन में बदलना है। पार्टी ने कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को भी अभियान के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया है। जस्सी ने भाजपा नेता तरुण चुघ और गायक यो यो हनी सिंह की मुलाकात के बाद आपत्ति जताई। उन्होंने हनी सिंह को नशा विरोधी अभियान से जोड़ने पर सवाल उठाया। जस्सी का तर्क है कि हनी सिंह के पुराने गीतों पर नशे की संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। भाजपा का कहना है कि हनी सिंह ने खुद नशे की समस्या का सामना किया है। उनकी व्यक्तिगत कहानी युवाओं को नशे से बाहर आने के लिए प्रेरित कर सकती है। तरुण चुघ ने 26 मई 2026 को हनी सिंह से मुलाकात कर इस पहलू पर जोर दिया था।

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