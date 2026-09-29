मोगा के काली माता मंदिर में चोर ने गोलक से उड़ाए पांच हजार रुपये, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

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मोगा के निहाल सिंह वाला के गांव राउके कलां स्थित काली माता मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति सुबह के समय मंदिर में दाखिल हुआ और लोहे की कुंडी की मदद से मंदिर में रखी गोलक को खोलकर उसमें से करीब 5 हजार रुपये की दान राशि चोरी कर फरार हो गया।चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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