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एलपीयू हिंसा: पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने आप सरकार पर साधा निशाना, कहा-पुलिस प्रायोजित थी गुंडागर्दी

Tue, 29 Sep 2026 01:01 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 29 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने कहा कि एलपीयू के मालिक अशोक मित्तल भाजपा में आ गए हैं, इस बात के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का प्रयास किया है।

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LPU Violence Former CM Charanjit Channi targets AAP government
चरणजीत चन्नी - फोटो : ANI

विस्तार
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पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। चन्नी ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कहा कि जो दुष्कर्म हुआ, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज होनी चाहिए थी। उसके बाद बाहरी लोगों ने वहां जाकर गुंडागर्दी की। ये गुंडागर्दी पुलिस द्वारा ही प्रायोजित थी।
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चन्नी ने कहा कि एलपीयू के मालिक अशोक मित्तल भाजपा में आ गए हैं, इस बात के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का प्रयास किया है। उन्होंने पूछा कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है। दुष्कर्म की घटना के बाद एफआईआर होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? छात्रों को बुरी तरह पीटा गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 
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वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि एलपीयू में जो हुआ है, उसे सरकार को पहले ही नियंत्रण में लेना चाहिए था। सरकार ने बहुत बाद में सक्रियता दिखाई। इतने घंटों तक छात्र सड़कों पर रहे, धरना-प्रदर्शन करते रहे, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। 
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