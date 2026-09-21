पीसीए जमीन घोटाला: ईडी ने पूरी की जांच, सीलबंद रिपोर्ट को हाईकोर्ट में किया पेश

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मामला पीसीए की ओर से खरीदी गई जमीन में कथित वित्तीय अनियमितताओं और धनशोधन के आरोपों से जुड़ा है। राकेश हांडा ने पीसीए और अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को जमीन खरीद से जुड़े आरोपों की जांच कर स्थिति रिपोर्ट देने को कहा था।ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज जैन ने बताया कि एजेंसी ने आरोपों से संबंधित प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। इसके बाद सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों की जानकारी होने की बात कही गई लेकिन अदालत ने इस चरण में इसकी सामग्री पर विचार नहीं किया।हाईकोर्ट के 10 अगस्त के आदेश के अनुसार पीसीए की लोकपाल व्यवस्था ने 10 मार्च 2026 को हांडा की शिकायत खारिज कर दी थी। इससे पहले उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी। 21 मई को पीसीए की शीर्ष परिषद ने उनकी आजीवन सदस्यता भी समाप्त कर दी। हांडा का कहना है कि कार्रवाई से पहले उन्हें पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।