पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था पर अमित शाह का हमला, भगवंत मान सरकार से मांगा जवाब

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पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि पंजाब की जनता को प्रचार नहीं, जवाब और घोषणाएं नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए। उन्होंने मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या और दिरबा की घटना का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार से जवाबदेही की मांग की। शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इन घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा।

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