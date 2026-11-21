{"_id":"6b0171173731d8f8650c01b8","slug":"video-window-of-a-train-parked-at-amritsar-railway-station-smashed-video-goes-viral-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ा, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस हरकत में आ गई है। एक युवक ने प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों सुरक्षा एजेंसियां वायरल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने और उसे पकड़ने के प्रयास में जुटी हैं।

... और पढ़ें