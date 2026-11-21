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अमृतपाल सिंह को एयरपोर्ट से जल्लूपुर खेड़ा ले जाने के लिए पुलिस ने अपनाई रणनीति
सांसद अमृतपाल सिंह खालसा को एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाने के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत रणनीति अपनाई। पहले पुलिस ने खाली गाड़ियों को सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट से बाहर निकाला, जिससे लोगों को चकमा दिया गया। इसके बाद अमृतपाल सिंह को एविएशन क्लब के रास्ते बाहर लाया गया। एयरपोर्ट से जल्लूपुर खेड़ा तक अमृतपाल सिंह को ले जाने वाली गाड़ियों और काफिले का वीडियो सामने आया है।
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