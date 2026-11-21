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श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन करने जाने वाली संगत में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के मुख्य कार्यालय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने वीजा लगे पासपोर्ट लेने पहुंचे। श्रद्धालुओं के चेहरों पर बिछड़े गुरुधामों के दर्शन करने की खुशी साफ झलक रही थी।

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