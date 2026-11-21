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जानकारी के अनुसार, अमृतपाल सिंह को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाया जाएगा। यहां उनकी दादी का अंतिम संस्कार होना है। दादी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया गया है।अमृतसर एयरपोर्ट पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाने के दौरान भी पुलिस की निगरानी रहेगी।अदालत ने अमृतपाल सिंह की पैरोल के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सरकार को विशेष अधिकार दिए हैं। आदेश के अनुसार, यदि अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ती है या कोई अप्रिय घटना होती है, तो पुलिस उसे तुरंत संस्कार स्थल से हटा सकती है।