अमृतसर पहुंचे सांसद अमृतपाल: दादी के अंतिम संस्कार के लिए तीन घंटे की पैरोल मिली, छावनी बना जल्लूपुर खेड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Sat, 21 Nov 2026 09:13 AM IST
सार
खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह आज अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में दादी माता चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अमृतसर कोर्ट ने उन्हें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की पैरोल दी है।
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विस्तार
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को पुलिस टीम असम से लेकर अमृतसर पहुंच गई है। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे उनकी फ्लाइट श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड हुई। अमृतपाल सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही रखा गया है।
जानकारी के अनुसार, अमृतपाल सिंह को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाया जाएगा। यहां उनकी दादी का अंतिम संस्कार होना है। दादी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया गया है।
अमृतसर एयरपोर्ट पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाने के दौरान भी पुलिस की निगरानी रहेगी।
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पुलिस और सरकार को विशेष अधिकार
अदालत ने अमृतपाल सिंह की पैरोल के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सरकार को विशेष अधिकार दिए हैं। आदेश के अनुसार, यदि अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ती है या कोई अप्रिय घटना होती है, तो पुलिस उसे तुरंत संस्कार स्थल से हटा सकती है।
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जानकारी के अनुसार, अमृतपाल सिंह को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाया जाएगा। यहां उनकी दादी का अंतिम संस्कार होना है। दादी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया गया है।
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अमृतसर एयरपोर्ट पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाने के दौरान भी पुलिस की निगरानी रहेगी।
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पुलिस और सरकार को विशेष अधिकार
अदालत ने अमृतपाल सिंह की पैरोल के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सरकार को विशेष अधिकार दिए हैं। आदेश के अनुसार, यदि अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ती है या कोई अप्रिय घटना होती है, तो पुलिस उसे तुरंत संस्कार स्थल से हटा सकती है।
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अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी
सांसद अमृतपाल सिंह की दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सांसद के पिता तरसेम सिंह सुबह अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी देखरेख में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आयोजन को सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सांसद अमृतपाल सिंह की दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सांसद के पिता तरसेम सिंह सुबह अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी देखरेख में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आयोजन को सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।