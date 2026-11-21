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सांसद अमृतपाल सिंह पहुंचे गांव, दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी

Nivedita

Updated Sat, 21 Nov 2026 12:47 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 12:47 PM IST







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सांसद अमृतपाल सिंह अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरूहोगी। ... और पढ़ें

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