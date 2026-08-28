रखड़ पूनिया पर बाबा बकाला में वारिस पंजाब दे का ऐलान-बादल परिवार को हराना मकसद

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रखड़ पूनिया के अवसर पर बाबा बकाला में आयोजित सियासी कॉन्फ्रेंस के दौरान अकाली दल की ओर से राजनीतिक मंच से बड़ा ऐलान किया गया। पार्टी नेताओं ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मुख्य मकसद बादल परिवार को हराना और पंजाब में अकाली दल वारिस पंजाब दे को मजबूत करना है। कॉन्फ्रेंस में अकाली नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की अपील की। नेताओं ने कहा कि पंजाब की जनता मौजूदा हालात से परेशान है और आने वाले समय में लोग अकाली दल के पक्ष में फैसला करेंगे। मंच से नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का संदेश दिया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में अकाली समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रखड़ पूनिया के धार्मिक मेले के साथ बाबा बकाला में सियासी गतिविधियां भी चर्चा का केंद्र बनी रहीं।

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